37enne trasportava enormi quantitativi di droga e denaro in uno scooter a catania arrestato

In un'operazione a Catania, la Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni che trasportava ingenti quantitativi di droga e denaro su uno scooter. L'intervento ha fatto seguito a un’attenta attività di controllo del territorio, contribuendo alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Un pusher catanese di 37 anni è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato durante un controllo stradale, mentre trasportava centinaia di dosi di droga già confezionate. Il denaro sequestrato è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio. Arrestato durante un controllo ordinario a Catania Il controllo e il tentativo di elusione La scoperta della droga e il sequestro Arresto e conseguenze per il pusher Arrestato durante un controllo ordinario a Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

