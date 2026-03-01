La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Roma all’Olimpico, con quattro assenze importanti nella lista di Spalletti. La squadra si prepara a sfidare i giallorossi, consapevole dell’impegno che la attende. La formazione si presenta senza alcuni titolari, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperanno le scelte del tecnico.

La Juventus affronta la Roma all'Olimpico con la consapevolezza che la sfida possa incidere sull'andamento della stagione. La convocazione ufficiale evidenzia certezze sul piano tecnico e, al contempo, quattro assenze pesanti che modulano le scelte e le rotazioni disponibili. Quattro elementi non saranno disponibili: Dusan Vlahovic e Arek Milik restano fermi per problemi fisici; Holm non ha ancora completato il recupero dall'infortunio recente; Manuel Locatelli, pur partendo con la squadra, non potrà scendere in campo a causa della squalifica inflitta dal giudice sportivo. Queste defezioni riducono le rotazioni a disposizione di Spalletti, ma il resto del gruppo ha risposto compatto, offrendo alternative valide per costruire un piano di gara.

© Mondosport24.com - Convocati Juve per Roma: quattro assenze pesanti nella lista di Spalletti

