Juventus i convocati per Pisa | due assenze pesanti per l'anticipo

La Juventus è pronta a partire per Pisa, dove affronterà la squadra guidata da Alberto Gilardino nell’anticipo di campionato all’Arena Garibaldi. L’obiettivo è chiaro: centrare il terzo successo consecutivo, dopo le vittorie pesanti contro Bologna e Roma, e dare continuità a una fase della stagione che chiede punti e solidità per restare agganciati alle prime posizioni. Luciano Spalletti, però, dovrà fare i conti con alcune defezioni. Nell’elenco ufficiale dei convocati per la trasferta toscana mancano infatti Francisco Conceição e Juan Cabal. Il portoghese, dopo gli accertamenti seguiti a Juventus-Roma, aveva escluso lesioni, ma non ha lavorato con il gruppo nella rifinitura; stesso discorso per il colombiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, i convocati per Pisa: due assenze pesanti per l’anticipo Leggi anche: Genoa Inter, i convocati di De Rossi. Un ritorno importante e due assenze pesanti Leggi anche: Juventus-Milan, due assenze pesanti per Allegri: fuori Estupiñan e Jashari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Serie A | Pisa-Juventus, le statistiche del match; Juve, le ultime verso il Pisa: McKennie ok, Conceiçao e Cabal non ce la fanno; Pisa-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Juve, due assenze per Spalletti: i convocati bianconeri per la sfida al Pisa - Garibaldi contro i nerazzurri di Gilardino: 22 gli uomini a disposizione del tecnico di Certaldo ... tuttosport.com

Calcio: Cabal e Conceicao non convocati dalla Juve contro il Pisa - La Juventus è partita per la trasferta di Pisa senza Conceicao e Cabal: i due calciatori non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e saranno costretti a saltare l'ultima partita del 2025. msn.com

Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com

Cabal e Conceiçao out, ci sono McKennie e Koopmeiners: i convocati bianconeri per #PisaJuventus x.com

Milik torna tra i convocati: sembra passata un'eternità 575 giorni dopo, Arkadiusz Milik torna finalmente tra i convocati della Juventus dopo un’assenza lunghissima, segnata da infortuni ripetuti e continui stop. Un percorso fatto più di recuperi che di partit - facebook.com facebook

