Cassino torna operativa la Protezione Civile comunale | 21 volontari pronti a intervenire

A Cassino torna in funzione la Protezione Civile comunale con 21 volontari pronti a intervenire. L’unità è ora pienamente operativa dopo che la Regione Lazio ha approvato l’atto conclusivo, completando così l’iter per la ricostituzione del gruppo. La ricostituzione del nucleo operativo segna la ripresa delle attività di intervento sul territorio comunale.

Concluso l’iter con l’approvazione della Regione Lazio. Coordinatore operativo Francesco Di Meo. Primo impiego durante la “Notte Bianca del commercio”. È pienamente operativa l’unità comunale di Protezione Civile di Cassino. La concreta attivazione del gruppo arriva dopo l’approvazione dell’atto conclusivo da parte della Regione Lazio, che ha sancito il completamento dell’iter per la ricostituzione del nucleo operativo. Il gruppo potrà contare su 21 volontari impegnati nelle attività di prevenzione, mitigazione dei rischi e intervento in caso di emergenze. Il coordinamento operativo è stato affidato a Francesco Di Meo, ufficiale in pensione dell’Esercito Italiano con esperienza nella gestione delle risorse umane e delle situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

