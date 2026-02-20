La visita nella sala operativa della Protezione civile

Due mila volontari della Protezione civile controllano le Olimpiadi, divisi in quattro gruppi. Sono presenti nei tre palazzetti di Rho, Assago e Santa Giulia, dove si tengono le competizioni, e lungo l’Olimpic boulevard, che collega piazza Duomo al Castello Sforzesco. Questo sistema di vigilanza permette di garantire sicurezza e assistenza durante gli eventi sportivi. I volontari sono impegnati a monitorare le aree più frequentate e a rispondere prontamente a eventuali emergenze. La loro presenza contribuisce a mantenere ordine in un periodo di grande affluenza.

L'esercito silenzioso che sta vigilando sulle Olimpiadi: 2mila volontari, suddivisi in quattro "quadranti", i tre palazzetti dello sport dove si svolgono le gare olimpiche, a Rho, Assago e Santa Giulia e l'Olimpic boulevard da piazza Duomo al Castello. Ieri l'assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa e l'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli hanno fatto visita per la prima volta alla sala operativa del CCV-MI all' Idroscalo per ringraziare donne e uomini della Protezione civile per quanto hanno fatto e stanno facendo. Ad accoglierli la consigliera delegata alla Protezione civile Sara Bettinelli e il presidente CCV-MI Dario Pasini, con il direttore Alberto Di Cataldo, funzionari e volontari.