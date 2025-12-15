Monitoraggio e alert per rischio idrogeologico | pronta la nuova sala operativa provinciale della Protezione civile

Mercoledì 17 dicembre alle 10:30 verrà inaugurata la nuova sala operativa provinciale di Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento. Realizzata grazie a un finanziamento regionale, questa struttura potenzierà il monitoraggio e l’allertamento del rischio idrogeologico, migliorando la gestione delle emergenze e la sicurezza del territorio.

Verrà inaugurata mercoledì, 17 dicembre, alle 10:30, la nuova sala operativa provinciale di Protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento, realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Sicilia per il monitoraggio e l’allertamento del rischio idrogeologico. Agrigentonotizie.it

