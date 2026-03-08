La Casa delle Donne festeggia il suo secondo anniversario, rappresentando una rete aperta a tutti in cui si praticano il confronto, il dibattito e la creatività. È uno spazio che accoglie chi vuole discutere di diritti, uguaglianza e solidarietà, promuovendo un esercizio di cura della comunità. Qui, i principi di inclusione e rispetto trovano una concreta realizzazione quotidiana.

Un luogo di confronto, dibattito, creatività e comunità dove i diritti hanno casa: uno spazio dove uguaglianza e solidarietà hanno piena cittadinanza. È la Casa delle Donne, il primo progetto di comunità partecipata e condivisa che mette insieme terzo settore, singole persone e amministrazione cittadina per restituire sì uno spazio alla città, come quello in via delle Vecchie Carceri, ma anche un progetto di sorellanza democratica, confronto e discussione. Aperta il primo giorno di primavera del 2024, Casa delle Donne è un progetto che nasce già nel 2019 dal confronto – nell’ambito del Festival dei diritti del Comune – tra associazioni che si occupano di temi importanti per le donne come salute, prevenzione, attività sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa delle Donne compie due anni. Una rete dove tutti possono entrare: "Esercizio di cura della comunità"

