Casa delle Donne rinnovata la Rete delle associazioni Bellini | I cambiamenti si costruiscono insieme

Rimini rinnova il protocollo per la Rete delle associazioni. Il Comune ha firmato un nuovo accordo, rafforzando il lavoro iniziato nel 2022. La collaborazione con le associazioni locali continua a crescere, portando avanti progetti condivisi. Bellini ha detto che i cambiamenti si costruiscono insieme, e questa collaborazione lo dimostra.

Rimini rinnova il protocollo che dà vita alla Rete delle associazioni della Casa delle Donne, confermando un impegno avviato nel 2022 e cresciuto anno dopo anno grazie alla collaborazione tra Comune e realtà del territorio. Un'alleanza che oggi si rafforza e che rappresenta anche il primo passo.

