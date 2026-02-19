Carta docente Manzi PD | il timore è che i 400 euro siano sufficienti solo per pagare i trasporti tralasciando la formazione
Manzi del Partito Democratico denuncia che i 400 euro della Carta docente rischiano di coprire solo i costi dei trasporti pubblici, lasciando poco spazio per la formazione. La deputata ha sottolineato come l’inserimento di abbonamenti ai mezzi di trasporto tra le spese consentite possa distorcere la finalità principale del bonus, che è sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Questo cambio potrebbe portare a una riduzione delle risorse dedicate ai corsi di formazione, limitando le opportunità di crescita per gli insegnanti.
