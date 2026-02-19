Carta docente Manzi PD | il timore è che i 400 siano sufficienti solo per pagare i trasporti tralasciando la formazione
Manzi (PD) afferma che i 400 euro della Carta docente rischiano di coprire solo i costi di trasporto pubblico, lasciando poco spazio per la formazione. La deputata critica l’inclusione di abbonamenti ai mezzi pubblici tra i beni disponibili, sostenendo che così si perde di vista lo scopo principale del bonus. Secondo lei, questa scelta potrebbe ridurre le risorse destinate all’acquisto di materiali e corsi di aggiornamento. La questione ha suscitato preoccupazione tra gli insegnanti, che si chiedono come poter investire nella crescita professionale.
Secondo la deputata dem avere inserito tra i beni fruibili con la Carta docente l'abbonamento a servizi di trasporto pubblico rischia di snaturare il senso del bonus.
La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneLa Carta docente cambia volto: dal prossimo anno scolastico si trasformerà in “Carta dei servizi”.
Carta docente, circa 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16:00Questa settimana si fa più chiara la nuova misura sulla carta docente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Carta del docente, confermato l'importo di quasi 400 euro. Frassinetti: sarà estesa anche agli ATA. Confronto acceso in Commissione Cultura
La Carta del docente torna al centro del dibattito parlamentare. Nel question time svolto alle ore 13.30 di oggi in VII Commissione Cultura alla Camera, l'onorevole Irene Manzi (Pd) ha chiesto chiarim
Scuola, Manzi: su carta docente risposta insoddisfacente del governo, misura scomparsa
Continueremo a incalzare il Governo affinché garantisca risorse adeguate, tempi certi e il pieno rispetto della funzione formativa della Carta del docente
