Carta docente sarà di 400 euro estesa ai precari e non solo | ecco cosa è previsto SPECIALE con Miceli Anief LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16 | 00
Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro. La misura si rivolge non solo ai docenti di ruolo, ma anche ai precari. Venerdì 6 febbraio alle 16:00, un speciale con Miceli di Anief spiegherà tutti i dettagli. La novità riguarda l’estensione del bonus alla formazione degli insegnanti, con l’obiettivo di sostenere meglio il personale scolastico.
In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti discussi: Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta docente: 400 euro l'importo e 270 milioni alle scuole per fornire PC, tablet in comodato d'uso. Decreto in arrivo; Carta Docente 2026 sbloccata: data, importo e novità; Carta docente 2025/2026, Flc Cgil pronta a diffidare il Mim: Chiediamo il rispetto dei diritti degli insegnanti.
Ultime notizie, l’importo della carta del docente sarà tagliato di 100 euroIl 2026 porta l'importo della Carta del Docente a 400 euro. Scopri i dettagli sulla nuova riforma della professione. informazionescuola.it
Carta del docente a 400 euro (riduzione del 20%)Il decreto del Mim atteso nelle prossime ore. Valditara compenserebbe il calo con il conferimento di 270 milioni (fondi Pon) alle scuole per l'acquisto di pc ... huffingtonpost.it
Carta docente, ecco cosa è previsto. Venerdì alle 16:00 rispondiamo ai vostri quesiti! LINK AL PRIMO COMMENTO facebook
Dal 2025/26 la carta docente, istituita dalla Legge 107/2015, cambia data di accredito ma la sua durata, già fissata dal DPCM 28 novembre 2026, rimane biennale. x.com
