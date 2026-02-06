Carta docente circa 400 euro estesa ai precari e non solo | ecco cosa è previsto SPECIALE con Miceli Anief LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16 | 00

Questa settimana si fa più chiara la nuova misura sulla carta docente. Il governo si appresta a varare un decreto che estende il bonus di circa 400 euro anche ai precari, non solo ai docenti di ruolo. La notizia arriva in un momento di attesa, con l’annuncio di un evento in diretta con Miceli di Anief, previsto per venerdì 6 febbraio alle 16:00.

In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro.

