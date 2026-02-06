Carta docente circa 400 euro estesa ai precari e non solo | ecco cosa è previsto SPECIALE con Miceli Anief LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16 | 00

Questa settimana si fa più chiara la nuova misura sulla carta docente. Il governo si appresta a varare un decreto che estende il bonus di circa 400 euro anche ai precari, non solo ai docenti di ruolo. La notizia arriva in un momento di attesa, con l’annuncio di un evento in diretta con Miceli di Anief, previsto per venerdì 6 febbraio alle 16:00.

In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro.

Venerdì 19 dicembre alle 15:00, in diretta con Miceli di Anief, approfondiamo il caso dei precari con contratti reiterati e il possibile risarcimento.

Riduzione importo Carta del Docente a 400 Euro nel 2026: Decreto in arrivoIn arrivo un nuovo decreto che riduce l'importo della Carta Docente a 400 euro a partire dall'a.s. 2025/2026. Previste anche l'estensione dei beneficiari e nuove regole di utilizzo. Ecco tutte le novi ... ticonsiglio.com

Carta docente, il comodato d’uso dei pc e tablet non sostituisce l’acquisto ogni 4 anni. Sarà di 400 euro? L’ANIEF anticipa 390 euroLa Carta del docente cambia valore. L’assegno annuale potrebbe scendere a 390 euro, secondo quanto indicato dall’ANIEF, con una riduzione rispetto ai 500 euro fissati dalla legge 107 del 2015. Il fond ... orizzontescuola.it

Carta del Docente: novità e chiarimenti utili e possibilità ricorso per arretrati È stata aggiornata la lista delle spese ammissibili con la Carta del Docente: libri e testi (anche digitali), corsi di formazione e laurea, master, hardware e software (ogni 4 anni), eventi facebook

Dal 2025/26 la carta docente, istituita dalla Legge 107/2015, cambia data di accredito ma la sua durata, già fissata dal DPCM 28 novembre 2026, rimane biennale. x.com