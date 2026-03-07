Carta docente Valditara risponde a Renzi | Incrementate le risorse per la formazione

Il ministro dell’istruzione ha risposto a un intervento di un esponente politico, chiedendo di aumentare le risorse dedicate alla formazione degli insegnanti. La discussione riguarda la Carta del docente, il bonus introdotto nel 2015 per sostenere la formazione professionale del personale scolastico. La questione ha suscitato attenzione nel panorama politico, con richieste di intervento e aggiornamenti sulla gestione delle risorse.

Si accende il confronto politico sulla Carta del docente, il bonus destinato alla formazione degli insegnanti introdotto nel 2015. Da un lato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara respinge le accuse di riduzione delle risorse, sostenendo che la misura sia stata rafforzata e ampliata; dall'altro Matteo Renzi (IV), che la istituì durante il suo governo, critica la diminuzione dell'importo individuale.

La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneCarta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere...

Carta Docente 2026, Varengo (Cisl Scuola): Non trasformarlo in un click day per evitare problemiOggi, 5 marzo, finalmente è stato reso noto che la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà di 383 euro.Di tutt ... tecnicadellascuola.it

Matteo Renzi commenta duramente il taglio di 117 euro della Carta del docente, il sostegno introdotto 11 anni fa dal suo Governo, tutto Pd, per agevolare la formazione del personale insegnante di ruolo. - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com