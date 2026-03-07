Carta docente Valditara risponde a Renzi | Nessun taglio | ampliata ai precari e con più finalità

Il ministro dell'istruzione ha ribadito che non ci sono tagli alla Carta del docente, sottolineando invece un ampliamento delle possibilità di accesso ai precari e l’aggiunta di nuove finalità. La dichiarazione arriva in risposta alle affermazioni di un esponente politico, mentre il dibattito pubblico sul bonus destinato alla formazione degli insegnanti continua a suscitare attenzione. La questione rimane al centro delle discussioni sull’uso delle risorse per l’istruzione.

Si accende il confronto politico sulla Carta del docente, il bonus destinato alla formazione degli insegnanti introdotto nel 2015. Da un lato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara respinge le accuse di riduzione delle risorse, sostenendo che la misura sia stata rafforzata e ampliata; dall’altro Matteo Renzi (IV), che la istituì durante il suo governo, critica la diminuzione dell’importo individuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Carta docente, la nuova avrà meno soldi ma più servizi. Il ministro Valditara: “Da fine mese sarà attiva ed estesa ai precari”

Carta docente, CISL accoglie l’estensione ai precari, FLC CGIL attacca il taglio di 100 euro e chiede adeguamento all’inflazioneIl Decreto di concerto con il MEF che individua il nuovo importo della Carta Docente per l'anno scolastico 202526 è in dirittura d'arrivo.

Matteo Renzi commenta duramente il taglio di 117 euro della Carta del docente, il sostegno introdotto 11 anni fa dal suo Governo, tutto Pd, per agevolare la formazione del personale insegnante di ruolo. - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com