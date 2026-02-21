ad un monza cinico basta una punizione di hernani per espugnare lo stadio dei marmi e battere la carrarese

Hernani decide il risultato con una punizione al 78°, portando il Monza a vincere contro la Carrarese. La squadra di casa ha sprecato diverse occasioni, ma un errore difensivo ha favorito il gol decisivo. I padroni di casa hanno spinto nel finale, senza riuscire a pareggiare. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a un confronto combattuto fino all’ultimo minuto. La squadra di casa si aspetta risposte nelle prossime uscite.

Carrara, 21 febbraio 2026 – Una buona Carrarese ha ceduto al Monza per un episodio al termine di una gara in cui meritava miglior fortuna. Tegola dell’ultim’ora per gli apuani con Schiavi che fermatosi nella rifinitura del giorno prima per un problema fisico. Al suo posto Calabro ha puntato sul giovane Parlanti. La squadra di casa ha disputato un buon primo tempo nel quale il Monza ha spinto molto ma senza riuscire mai ad impegnare Bleve. L’avvio degli azzurri è stato arrembante con Rouhi che dopo neanche un minuto ha crossato da sinistra per Abiuso che in scivolata da due passi non ha inquadrato la porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Carrarese-Mantova 0-0, poche emozioni allo stadio dei Marmi

Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi: è suo il derby toscano
La Carrarese si impone nel derby toscano giocato allo stadio dei Marmi, superando l'Empoli e conquistando una posizione più alta in classifica.

Monza, era ad un passo dall'addio, ora può restare: offerto il rinnovo a Izzo
Il Monza ha messo sul tavolo un'offerta di rinnovo fino al 2027 per Armando Izzo, che sta valutando con attenzione la proposta. Il difensore, che nelle scorse settimane era stato vicino alla Cremonese

U20 | Juventus-Monza | Le parole di mister Padolin
IL COMMENTO DI MISTER PADOIN «Vittoria pesante e che ci permette di dare continuità alla striscia positiva: la cosa più importante però è il fatto che sia stata meritata. La vittoria arrivata al 95' può apparire