Carrarese dominò ma perse | il gol di Pohjanpalo decide la partita

Domenica 8 marzo 2026 a Carrara, la Carrarese ha dominato la partita contro il Palermo, ma alla fine ha perso per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Pohjanpalo, che ha portato la vittoria agli ospiti. La gara si è conclusa con il risultato di 1-0, nonostante il predominio della squadra di casa sul campo.

La partita disputata domenica 8 marzo 2026 a Carrara si è conclusa con la vittoria del Palermo per 1-0, grazie al gol di Pohjanpalo. Gli azzurri della Carrarese hanno messo in campo una prestazione di grande livello tecnico ma sono stati poco incisivi nel finale delle azioni offensive. Il risultato riduce il distacco dalla zona rossa, lasciando aperta la questione della salvezza per i padroni di casa che affrontano tre gare cruciali contro Castellammare, Sampdoria e Bari. La tattica vincente e l'errore difensivo. Mister Calabro ha scelto di tornare al modulo 3-5-2 per questa sfida decisiva, confermando un terzetto difensivo composto da Bleve, Calabrese e Oliana. Due legni fermano la Carrarese: Pohjanpalo regala i tre punti alla formazione rosaneroCARRARA – La sfida dello Stadio dei Marmi si conclude con una sconfitta di misura per la Carrarese, superata per 1-0 dal Palermo.