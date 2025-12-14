L'Udinese fa l'impresa e batte il Napoli | due gol annullati ai friulani poi Ekkelenkamp decide la partita

L'Udinese conquista una vittoria importante contro il Napoli, grazie a un gol decisivo di Ekkelenkamp. La partita è stata caratterizzata da diverse occasioni e due gol annullati ai friulani, uno a Davis e uno a Zaniolo, rendendo il risultato ancora più emozionante.

L'Udinese batte 1-0 il Napoli grazie a un gol di Ekkelenkamp. Succede di tutto in Friuli con ben due gol annullati ai padroni di casa prima a Davis e poi a Zaniolo.

È la terza volta che Udinese e Napoli si affrontano a dicembre e non abbiamo mai vinto e la seconda volta che si gioca il 14 dicembre ... sarà la volta buona di riuscire nell'impresa?