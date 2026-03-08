Due legni fermano la Carrarese | Pohjanpalo regala i tre punti alla formazione rosanero

CARRARA – La sfida dello Stadio dei Marmi si conclude con una sconfitta di misura per la Carrarese, superata per 1-0 dal Palermo. Nonostante una prestazione generosa e volitiva, caratterizzata da un elevato volume di gioco e da numerose occasioni da rete, la compagine toscana è costretta a cedere l'intera posta in palio alla formazione rosanero. A decidere l'incontro è stata l'unica vera disattenzione difensiva dei padroni di casa nel corso della prima frazione, unita a una dose massiccia di sfortuna materializzatasi in due legni colpiti che lasciano un profondo amaro in bocca all'ambiente apuano. L'avvio di gara dei toscani è vibrante e propositivo.