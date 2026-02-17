Carlo Vanzini torna a casa dopo l' operazione per il tumore | Grazie a tutti
Carlo Vanzini ha lasciato l’ospedale dopo aver subito un’operazione per un tumore. La sua famiglia lo ha accolto con entusiasmo, e lui ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto. Vanzini è tornato a casa, dove continuerà a seguire con attenzione le prossime gare di Formula 1.
La clip condivisa sui social e l'hashtag che recita "Si torna a casa". Le immagini del telecronista Sky fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano Si torna a casa, #gobackhome. Carlo Vanzini, il telecronista Sky e voce della Formula1, è uscito dall'ospedale. E ha postato un video condiviso poi sui social in cui esulta, in vista del ritorno a casa. Giacca, trolley e il pugno chiuso in segno di esultanza e vittoria. E con il video condiviso con i suoi 397mila follower ha annunciato di essere pronto a tornare a casa. Ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute qualche settimana fa era stato il figlio Luca Vanzini che dal canale Youtube ufficiale del padre aveva spiegato che Vanzini stava “bene ed era in ripresa”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
