La deputata Bakkali Pd in visita al carcere | Grave situazione di sovraffollamento e carenza di personale

La deputata Pd Ouidad Bakkali ha visitato il carcere di Ravenna per verificare le condizioni di detenzione. Durante l’ispezione, ha riscontrato una situazione di sovraffollamento e carenze di personale che richiedono attenzione e interventi concreti. La visita si inserisce nelle prerogative parlamentari volte a monitorare lo stato degli istituti penitenziari e a promuovere miglioramenti nel settore.

Nella giornata di ieri, lunedì, la deputata del Partito democratico Ouidad Bakkali ha fatto una visita ispettiva, come previsto dall'ordinamento penitenziario e dalle prerogative parlamentari, presso il carcere di Ravenna, con l'obiettivo di verificare le condizioni di detenzione, le condizioni.

