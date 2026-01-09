Coppa d’Africa oltre il pregiudizio | la lezione del tifoso statua che onora Lumumba
La Coppa d’Africa rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un simbolo di identità, storia e lotta per l’indipendenza. In un articolo su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando invita a superare i pregiudizi e a comprendere il valore culturale di questo evento, evidenziando storie come quella di Mboladinga, che attraverso il suo gesto trasmette un messaggio di memoria e rispetto. Un invito a vedere oltre le apparenze e ad apprezzare il significato più prof
Coppa d'Africa, Garlando racconta la storia di Mboladinga: immobile per 90 minuti per trasmettere ai giocatori la memoria dell'indipendenza Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, firma di punta del quotidiano milanese, invita il pubblico europeo a un cambio di prospettiva radicale riguardo alla Coppa d'Africa.
Si chiude agli ottavi di finale la Coppa d'Africa 2025 del Burkina Faso guidato da Vincenzo Alberto Annese, superato nettamente per 3-0 da una Costa d'Avorio apparsa fin dalle... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio di #NDicka si regala i quarti contro l'Egitto di #Salah x.com
