Coppa d’Africa oltre il pregiudizio | la lezione del tifoso statua che onora Lumumba

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa d’Africa rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un simbolo di identità, storia e lotta per l’indipendenza. In un articolo su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando invita a superare i pregiudizi e a comprendere il valore culturale di questo evento, evidenziando storie come quella di Mboladinga, che attraverso il suo gesto trasmette un messaggio di memoria e rispetto. Un invito a vedere oltre le apparenze e ad apprezzare il significato più prof

Coppa d’Africa, Garlando racconta la storia di Mboladinga: immobile per 90 minuti per trasmettere ai giocatori la memoria dell’indipendenza Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, firma di punta del quotidiano milanese, invita il pubblico europeo a un cambio di prospettiva radicale riguardo alla Coppa d’Africa. Spesso etichettata dai club occidentali come una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

