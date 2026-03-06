Fieri Potest 2026 | 10mila euro per il lavoro dei detenuti

La Fondazione Banco di Napoli ha avviato il progetto Fieri Potest 2026, destinato a offrire opportunità di lavoro ai detenuti. L’iniziativa prevede un finanziamento di diecimila euro e utilizza anche strumenti di crowdfunding per sostenere le attività. L’obiettivo è creare un percorso di integrazione attraverso il lavoro per le persone detenute.

La Fondazione Banco di Napoli ha lanciato ufficialmente il progetto Fieri Potest 2026, un’iniziativa strutturata per offrire opportunità lavorative ai detenuti attraverso contributi economici e strumenti di crowdfunding. La call nazionale, aperta agli enti del terzo settore iscritti al Runts da almeno tre anni, mira a selezionare quattro progetti capaci di generare un impatto sociale misurabile e ricadute concrete sui territori. L’obiettivo centrale è trasformare l’esperienza carceraria in una leva di inclusione reale, fornendo formazione professionale e accompagnamento al lavoro per persone che hanno sbagliato e scontano la loro pena. I finanziamenti previsti raggiungono fino a 10mila euro complessivi per ogni progetto selezionato, con una fase di raccolta fondi online programmata tra giugno e settembre del corrente anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lavoro irregolare e mancata sorveglianza sanitaria: 10mila euro di sanzioni a un'azienda agricolaMancata sorveglianza sanitaria, mancata formazione dei lavoratori e lavoro irregolare.

Leggi anche: Lavoro e carcere, accordo per favorire il reinserimento dei detenuti

Tutti gli aggiornamenti su Fieri Potest.

Carceri e reinserimento sociale: al via la call nazionale Fieri Potest 2026Reinserimento lavorativo, formazione e reti territoriali diventano leve concrete di inclusione sociale con Fieri Potest 2026, l’iniziativa promossa dalla ... napolivillage.com

UniCredit sostiene la call nazionale Fieri Potest 2026 per il reinserimento sociale dei detenutiNatali (UniCredit): L’inclusione è una leva strategica per uno sviluppo sostenibile e genera valore sociale per le nostre comunità ... affaritaliani.it