Lavoro e reinserimento sociale | la Presidente Covelli al pranzo con i detenuti di Poggioreale

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 12.45, presso la Chiesa dei Detenuti dell’Istituto Penitenziario di Napoli Poggioreale, il tradizionale pranzo natalizio offerto dalla Comunità di Sant’Egidio di Napoli in favore dei detenuti ristretti nell’Istituto. L’iniziativa, che si rinnova nel segno della solidarietà e dell’attenzione alle persone private della libertà personale, rappresenta un momento di condivisione e vicinanza umana, particolarmente significativo nel periodo natalizio. Nel corso dell’incontro, la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, ha rivolto un sentito ringraziamento alla Direttrice della Casa Circondariale, Giulia Russo, augurandole buon lavoro alla guida di una realtà complessa e delicata come quella di Poggioreale, sottolineandone l’impegno, la passione e la responsabilità istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

