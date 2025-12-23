Valle dell’Irno e del Sabato sotto controllo | denunce e sequestri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato controlli approfonditi nella Valle dell’Irno e del Sabato, concentrandosi sulla tutela ambientale e sulla sicurezza. In conformità alle indicazioni del Prefetto, le operazioni hanno portato a denunce e sequestri, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle normative vigenti e il benessere delle comunità locali.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell'Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio.

