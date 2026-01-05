Emergenza furti nella Valle dell' Irno residenti chiedono maggiore sicurezza

Recenti episodi di furto nelle frazioni di Penta e Lancusi a Fisciano evidenziano l’urgenza di aumentare le misure di sicurezza nella Valle dell’Irno. Durante le festività natalizie e di fine anno, numerosi residenti hanno segnalato episodi di criminalità, sottolineando la necessità di interventi efficaci per tutelare la comunità e garantire maggiore tranquillità alle abitazioni.

