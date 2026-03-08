Capo della Polizia Pisani in questura plauso alla gestione della sicurezza per le Paralimpiadi

Venerdì scorso, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha visitato la questura di Verona, accompagnato dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Diego Parente. Durante la visita, è stato accolto dalla questora Rosaria negli uffici di Lungadige Galtarossa. La visita si è concentrata sulla gestione della sicurezza in vista delle Paralimpiadi.

Ha espresso la propria gratitudine al personale della sala operativa per l’eccellente coordinamento dei servizi d’ordine durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali in Arena Venerdì scorso, 6 marzo, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha visitato la questura di Verona. L’alto dirigente è stato accompagnato dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Diego Parente ed è stato accolto negli uffici di Lungadige Galtarossa dalla questora Rosaria Amato. L’incontro ha rappresentato un’occasione fondamentale per fare il punto sulla gestione della sicurezza in un periodo di straordinaria esposizione internazionale per il territorio scaligero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

#cuoriconnessi, come prevenire bullismo e cyberbullismo. Capo della Polizia PisaniRoma, 10 febbraio 2026 – Si è tenuto oggi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma un importante evento dedicato alla prevenzione...

Leggi anche: Rogoredo, Capo della Polizia Pisani: ‘Cinturrino destituito subito’

Una selezione di notizie su Capo della Polizia.

Temi più discussi: Rogoredo, la strigliata del capo della polizia Pisani: nei commissariati servono più controlli; Cortina: il prefetto Pisani incontra i funzionari della Polizia e gli specialisti sciatori; Il Capo della Polizia Pisani in visita alla Questura di Verona; CyberSEC2026. Pisani (Polizia di Stato): Importare tecnologie sviluppate altrove è un rischio per la sicurezza e il controllo dei dati.

Agente killer a Rogoredo, il capo della polizia Pisani: Destituzione immediata per lui e verifiche sugli altriIl capo della Polizia: Chi tradisce la nostra missione tradisce il giuramento alla Repubblica. Avviate verifiche sull'intero commissariato ... ilfattoquotidiano.it

Cortina: il prefetto Pisani incontra i funzionari della Polizia e gli specialisti sciatoriSuccessivamente, il prefetto Pisani ha incontrato, presso l’Alexander Hall di Cortina, i funzionari della questura di Belluno e quelli inviati di rinforzo per garantire la sicurezza e la direzione dei ... poliziadistato.it

Il capo della polizia Pisani in visita alle Paralimpiadi di Cortina - facebook.com facebook

Rogoredo. “Via la divisa a quell’agente” Vittorio Pisani, capo della polizia: “Caso chiaro e grave, lo destituiamo subito. Rispetto delle scelte dei pm e dei giudici” Giovanni Bianconi, @Corriere x.com