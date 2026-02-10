cuoriconnessi come prevenire bullismo e cyberbullismo Capo della Polizia Pisani

Oggi a Roma si è parlato di come prevenire il bullismo e il cyberbullismo. All’Auditorium Parco della Musica, il capo della Polizia Pisani ha spiegato quali sono le strategie più efficaci per proteggere i giovani online e nel mondo reale. L’evento si è svolto in occasione del Safer Internet Day, con l’obiettivo di sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi sui rischi e le modalità di difesa. La giornata ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno condiviso consigli pratici e risposto alle

Roma, 10 febbraio 2026 – Si è tenuto oggi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma un importante evento dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nell’ambito della giornata mondiale per la sicurezza in rete, il Safer Internet Day. Il progetto #cuoriconnessi, giunto al suo decimo anno, promosso dalla Polizia di Stato e da Unieuro, ha coinvolto oltre 1.200 studenti in presenza e più di 241mila collegati in streaming da tutta Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sull’uso consapevole della rete e delle nuove tecnologie. L’iniziativa, come sottolineato dal capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, mira a creare un confronto costruttivo con genitori e insegnanti, individuando quei segnali che possono indicare un uso distorto delle tecnologie e prevenire fenomeni come il cyberbullismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Polizia di Stato e Unieuro continuano a lavorare insieme per combattere il bullismo e il cyberbullismo.

Quest’oggi si sono riuniti in una cerimonia ufficiale per celebrare i dieci anni del progetto #cuoriconnessi.

Per me un onore essere a fianco della polizia, oggi con il Prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia, Direttore Generale di Pubblica Sicurezza e la Dott.ssa Eva Claudia Cosentino, dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. Con - facebook.com facebook

