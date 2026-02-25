Rogoredo Capo della Polizia Pisani | ‘Cinturrino destituito subito’

Carmine Cinturrino ormai è da considerarsi un ex poliziotto. A dirlo è il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, in un’intervista al Corriere della Sera. Il prefetto specifica infatti che, subito dopo il fermo disposto dall’autorità giudiziaria dopo i fatti di Rogoredo, ha dato disposizione al questore di Milano di avviare il procedimento disciplinare per la destituzione dell’ agente accusato di aver sparato ad Abderrahim Mansouri. Il prefetto specifica inoltre che, nell’indagine sui fatti di Rogoredo in corso, bisognerà chiarire la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali potrebbero configurarsi ulteriori reati. E su questo punto sottolinea che “l ’attività ispettiva sarà estesa all’intero commissariato, d’intesa con l’autorità giudiziaria“. Sulla collaborazione con i magistrati, Pisani vuole essere chiaro, forse anche alla luce delle polemiche che, in vista del referendum sulla Giustizia, aleggiano intorno all’ordine giudiziario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

