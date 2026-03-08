Fabio Capello analizza le vulnerabilità della squadra nerazzurra, indicando i punti deboli che il Milan potrebbe capitalizzare nel prossimo derby della Madonnina. L’ex allenatore evidenzia alcune criticità nella fase difensiva e nella gestione della palla, aspetti che potrebbero influenzare l’esito della partita. La sfida tra le due formazioni si avvicina, con Capello che fornisce una panoramica delle possibili opportunità per il club rossonero.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La grande attesa per il Derby della Madonnina cresce mentre Milan e Inter si preparano a sfidarsi domenica prossima allo stadio San Siro. Fabio Capello, noto per la sua esperienza e il suo acume calcistico, ha recentemente condiviso le sue osservazioni sulla situazione attuale delle due squadre. Capello ha notato che l’Inter ha mostrato segni di lentezza nella difesa, un aspetto che potrebbe favorire i rossoneri, in particolare Christian Pulisic e Rafael Leao, che sono in grado di “creare problemi” alla difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Capello individua le debolezze dell’Inter che il Milan potrebbe sfruttare per vincere.

Leggi anche: Capello perentorio: «Milan squadra più passiva dell’Inter, la rimonta Scudetto non è possibile!»

Capello sicuro: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Scudetto? L’Inter è la più attrezzata»L’ex tecnico Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Genoa, confrontandolo con quello del...