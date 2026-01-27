Capello perentorio | Milan squadra più passiva dell’Inter la rimonta Scudetto non è possibile!

Capello analizza le ultime performance di Milan e Inter, evidenziando una maggiore passività dei rossoneri rispetto ai nerazzurri. La sua riflessione si concentra sulla possibilità di una rimonta Scudetto, sottolineando le differenze tattiche e di atteggiamento tra le due squadre. Un punto di vista che invita a riflettere sulle prospettive di entrambe le compagini nel corso della stagione.

Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore.

Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto.

Argomenti discussi: L'Alfabeto di Roma-Milan: un Diavolo per Capello.

Capello distrugge il Milan: La peggiore delle big. Passivi, senza gioco e personalitàFabio Capello ha massacrato il Milan di Max Allegri dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: l'opinione è fortissima ... spaziomilan.it

Capello critica il Milan: Senza personalità e troppo passivo contro la RomaFabio Capello, ex allenatore rossonero, è intervenuto oggi a Rado Anch'io Sport su Rai Radio Uno e ha commentato così i due big-match di ieri Juventus-Napoli ... milannews.it

L'Alfabeto di Roma-Milan: un Diavolo per Capello" Don Fabio è solo uno dei tanti doppi ex: tra loro anche Ancelotti, Prati e Maldera. Dal 5-0 con Zeman all’ultima di Ranieri all’Olimpico, la sfida ha spesso regalato grandi emozioni" ( Lorenzo Latini ) IL ROMANI - facebook.com facebook