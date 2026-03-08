CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI SI INVENTA 6 SUPER SFIDE TRA I BIG DI SANREMO

Milly Carlucci ha annunciato sei nuove sfide tra i grandi della musica italiana in occasione di Canzonissima, un ritorno nel mondo dello spettacolo che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La presentatrice si impegna a mettere alla prova alcuni tra i cantanti più noti del panorama musicale, creando un evento che combina musica e competizione. La prima puntata della trasmissione è prevista per questa sera.

Milly Carlucci riscrive Canzonissima, uno dei titoli sacri dell’intrattenimento della tv italiana, per una delle sfide professionali più ardue della sua lunga carriera. Si parte sabato 21 marzo alle 21.30 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi, e si prosegue per sei settimane fino al gran finale di sabato 25 aprile dove verrà eletta la canzone vincitrice di Canzonissima 2026. Nessun inedito come nel format originale, il padre dei talent vip, ma canzoni celeberrime più o meno recenti che hanno fatto la storia della musica e anche del Festival di Sanremo, citato non a caso. Il cast di Canzonissima, format tutto italiano e made in Rai, è infatti strettamente legato a Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

