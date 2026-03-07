BOOM! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI SVELA IL SUPER CAST E… NON FINISCE QUI!

Milly Carlucci ha annunciato su Rai1 il cast completo di Canzonissima, il revival dello storico show televisivo italiano. La conduttrice ha condiviso i dettagli del progetto, confermando la presenza di vari artisti coinvolti. L’evento è molto atteso dal pubblico, che già si prepara a seguire le nuove puntate. La presentatrice ha inoltre anticipato che ci saranno ulteriori novità in arrivo.

Milly Carlucci rompe il silenzio e svela su Rai1 il cast di Canzonissima, l’attesissimo revival di uno degli show più ricordati e iconici della televisione italiana. Con un promo passato all’interno di Sanremo Top, la generalessa di Rai1 ha ufficializzato i big della musica che parteciperanno alla sfida per eleggere la Canzonissima 2026. Sono Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. Attenzione perché la Carlucci alla fine del termine ha sottolineato che “non finisce qui!”. Canzonissima debutta sabato 21 marzo alle 21.30 su Rai1 e si concluderà il 25 aprile. 🔗 Leggi su Bubinoblog

UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIACanzonissima s’ha da fare! La fumata è bianca e non lascia spazio ad alcun dubbio: il revival del mitico show rivivrà nel sabato sera di Rai1 con...

