UFFICIALE! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA

La Rai ha annunciato ufficialmente il ritorno di Canzonissima in prima serata. Milly Carlucci condurrà lo show, che andrà in onda il prossimo sabato su Rai1, con un cast di tutto rispetto e una giuria di esperti. La ripresa del celebre programma sta facendo già parlare i fan, pronti a riscoprire un classico della tv italiana.

Canzonissima s'ha da fare! La fumata è bianca e non lascia spazio ad alcun dubbio: il revival del mitico show rivivrà nel sabato sera di Rai1 con Milly Carlucci. Rivedrà la luce il primo talent musicale della tv italiana, un format davvero iconico. Canzonissima nasce in radio come torneo di canzoni nel 1956 con il titolo "Le Canzoni della Fortuna", per approdare in tv nel 1958. Un successo clamoroso che continuò fino al 6 gennaio 1975 quando andò in onda l'ultima puntata. Canzonissima era abbinato alla Lotteria Italia e il vincitore dello show rappresentava l'Italia all'Eurovision Song Contest.

