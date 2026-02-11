Giardino San Domenico il cantiere

Il cantiere di riqualificazione del Giardino San Domenico a Imola è iniziato finalmente ieri. Dopo mesi di attese e vari rinvii, i lavori sono partiti sul serio. La città aspetta da tempo questa opera, che dovrebbe restituire un’area verde più curata e vivibile per tutti. La prima fase prevede interventi di sistemazione del terreno e delle piante, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità del parco. La riqualificazione dovrebbe durare alcuni mesi, ma già si vede il via ai lavori con le prime macchine in az

Il cantiere di riqualificazione del Giardino San Domenico a Imola è finalmente partito ieri, dopo mesi di rinvii e aggiustamenti. Il progetto, del valore di 450mila euro per il primo stralcio, mira a migliorare l’accessibilità e la fruizione dello spazio pubblico, con un investimento complessivo che potrebbe superare 1,3 milioni di euro se verrà completato anche il lotto Nord. Dopo un’attesa che aveva visto annunciarsi e poi disattesi diversi termini per l’inizio dei lavori, la riqualificazione del Giardino San Domenico è entrata concretamente nella fase operativa. Il cantiere, atteso da tempo dalla comunità locale, ha preso avvio ieri, segnando un punto di svolta per uno degli spazi verdi più significativi del centro storico di Imola.🔗 Leggi su Ameve.eu

