Vaiano Creamsco (Cremona), 26 dicembre 2025 – Un 25enne dovrà pagare una maxi multa da 4.000 euro per aver guidato senza patente e tentato di fuggire ai carabinieri. La vigilia di Natale, verso le 14.30 circa, a Vaiano Cremasco lungo la SP 415, una pattuglia della Radiomobile di Crema, impegnata nella perlustrazione del territorio, ha intimato l’alt per un controllo alla circolazione stradale a un’autovettura condotta dal 25enne che, alla vista dei militari, prima ha finto di accostare sul ciglio della strada poi ha accelerato bruscamente e si è dato alla fuga, innescando un inseguimento che è durato alcuni chilometri fino al Comune di Dovera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaiano, al volante senza patente tenta la fuga dai carabinieri: maxi multa da 4mila euro

