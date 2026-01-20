Messinesi sorpresi a folle corsa clandestina di cavalli | 15 fogli di via da Camporotondo Etneo
Lo scorso 4 gennaio, a Camporotondo Etneo, 15 cittadini messinesi sono stati destinatari di fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno per tre anni, a seguito di una corsa clandestina di cavalli. L’intervento della polizia di Catania ha prevenuto potenziali rischi e garantito il rispetto delle norme sul territorio comunale. Questa misura mira a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti illeciti.
