Vis Pesaro-Campobasso lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Vis Pesaro e Campobasso si sfidano lunedì 16 febbraio alle 20:30, a causa della corsa ai playoff che entrambi cercano di conquistare. La partita, valida per il 27esimo turno di Serie C girone B, si svolge in un momento cruciale per le due squadre. Il match si gioca in un campo umido e freddo, con le condizioni meteo che potrebbero influenzare il risultato.
Entrambe in lotta per un posto nei playoff Vis Pesaro e Campobasso si affrontano in questo posticipo del 27esimo turno di Serie C girone B. La squadra di Stellone ha perso ben 4 delle ultime 6 gare, scivolando al decimo posto ad un passo da uscire dai playoff. Venuto meno il fattore campo la squadra ha patito una serie di risultati negativi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
