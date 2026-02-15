Vis Pesaro-Campobasso lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Gol in vista al Benelli

Il match tra Vis Pesaro e Campobasso, in programma lunedì 16 febbraio alle 20:30 al stadio Benelli, si gioca perché entrambe le squadre cercano di assicurarsi un posto nei playoff. La partita si presenta come un duello deciso, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in una sfida che promette gol e spettacolo. La tensione tra le due compagini cresce, dato che la vittoria potrebbe cambiare le sorti di questa fase della stagione.

Entrambe in lotta per un posto nei playoff Vis Pesaro e Campobasso si affrontano in questo posticipo del 27esimo turno di Serie C girone B. La squadra di Stellone ha perso ben 4 delle ultime 6 gare, scivolando al decimo posto ad un passo da uscire dai playoff. Venuto meno il fattore campo la squadra ha patito una serie di risultati negativi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

