Borse di studio Campania 2025-2026 | 250 euro requisiti Isee e come fare domanda

È stato pubblicato l’avviso regionale per le borse di studio in Campania per l’anno scolastico 2025-2026, con un finanziamento complessivo di oltre 6,8 milioni di euro. Quasi 28.000 studenti delle scuole superiori potranno beneficiare di un contributo di 250 euro, riservato alle famiglie con Isee basso, che potranno presentare domanda seguendo le procedure stabilite.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, sono aperte in Campania le domande per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025-2026. La Regione, dopo l’approvazione in giunta, ha pubblicato l’avviso che prevede un contributo economico di 250 euro nell’ambito del Fondo nazionale per il welfare dello studente promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica. Lo stanziamento complessivo supera i 6,8 milioni di euro e consentirà l’erogazione di 27.207 borse di studio su tutto il territorio regionale. L’importo è identico per tutti i beneficiari e potrà essere utilizzato per spese legate alla frequenza scolastica, come acquisto di libri di testo, trasporti e partecipazione ad attività culturali. 🔗 Leggi su 2anews.it

