Borse di studio ITS 2025 | domande dal 27 gennaio al 24 febbraio contributi da 4.000 euro per studenti fuori sede Bando

Dal 27 gennaio al 24 febbraio 2024 sarà possibile presentare domanda per le borse di studio ITS 2025, offerte dall’INPS. I contributi, di 4.000 euro, sono destinati a studenti fuori sede che intendono frequentare gli Istituti Tecnici Superiori per l’anno accademico 2025/2026. Ecco tutte le informazioni sul bando e le procedure di candidatura.

