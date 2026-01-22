Omicidio di camorra 8 fermi per il delitto di Scisciano | guerra tra clan nell’area nord di Napoli

Otto persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Scisciano, avvenuto il 17 dicembre scorso. La Dda di Napoli ha ricostruito i dettagli dell’agguato, che ha provocato la morte di una vittima colpita al volto dopo essere caduta a terra. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione tra clan nell’area nord di Napoli, evidenziando la persistenza di violenze legate alla criminalità organizzata.

La Dda di Napoli ricostruisce l’agguato del 17 dicembre a Scisciano: la vittima uccisa con un colpo al volto dopo essere caduta a terra. Colalongo era in sella al proprio scooter Honda SH quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, è stato affiancato da killer in moto. I sicari hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendolo gravemente. Una volta a terra, la vittima sarebbe stata finita con un colpo di pistola al volto, prima della fuga dei responsabili. Un’esecuzione ritenuta dagli inquirenti di chiaro stampo camorristico, inserita in una strategia di controllo violento del territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

Omicidio di camorra nel Napoletano, 8 fermi di carabinieri e DdaOtto persone sono state fermate dai Carabinieri di Castello di Cisterna in relazione all’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre scorso.

