Camera civile salentina nasce il dipartimento di Diritto condominiale

La Camera civile salentina ha istituito un nuovo dipartimento dedicato al diritto condominiale, ampliando così la propria organizzazione. La decisione riguarda la creazione di una sezione specifica all’interno dell’ente, che si occuperà di questioni legali relative ai condomini e alle proprietà condivise. La modifica mira a migliorare l’assistenza e l’approfondimento in ambito condominiale.

L’associazione forense dei civilisti salentini si arricchisce di una nuova struttura specialistica. A coordinarla sarà l’avvocato Gianluca Carducci, affiancato da altri tre colleghi LECCE - La Camera civile salentina amplia la propria struttura organizzativa e si dota di un dipartimento dedicato specificamente al diritto condominiale. La decisione è stata assunta dal consiglio direttivo dell’associazione, presieduta dall’avvocato Salvatore Donadei, e va ad affiancare le altre articolazioni già esistenti - i dipartimenti “Impresa”, “Sport”, “Lavoro-Previdenza”, “Politica forense” e “Consumo-Economia” - con una nuova formazione a vocazione più specialistica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

