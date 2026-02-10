Il capo dipartimento della Protezione Civile Ciciliano a Niscemi

Da tgcom24.mediaset.it 10 feb 2026

Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, è arrivato questa mattina a Niscemi. La visita è arrivata dopo la frana che ha colpito il paese, causando danni e preoccupazione tra i residenti. Il dirigente ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni e le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area. La popolazione attende risposte e interventi concreti.

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è arrivato a Niscemi per un sopralluogo nel paese sconvolto dalla frana. Ciciliano parteciperà a una riunione al Centro operativo comunale, anche con il sindaco, Massimiliano Valentino Conti, per fare il punto sulle azioni in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

Frana Niscemi, Il capo della Protezione Civile Ciciliano: «Il movimento franoso ha superato quello del Vajont»

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

