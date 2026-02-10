Il capo dipartimento della Protezione Civile Ciciliano a Niscemi

Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, è arrivato questa mattina a Niscemi. La visita è arrivata dopo la frana che ha colpito il paese, causando danni e preoccupazione tra i residenti. Il dirigente ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni e le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area. La popolazione attende risposte e interventi concreti.

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è arrivato a Niscemi per un sopralluogo nel paese sconvolto dalla frana. Ciciliano parteciperà a una riunione al Centro operativo comunale, anche con il sindaco, Massimiliano Valentino Conti, per fare il punto sulle azioni in corso.

