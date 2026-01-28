Camera civile nasce il dipartimento Diritto del consumo ed economia del mercato

A Lecce, la Camera civile salentina ha deciso di creare un nuovo dipartimento dedicato al diritto del consumo e all’economia del mercato. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo, che ha approvato la costituzione pochi giorni fa. Ora si attende di vedere come questa nuova struttura aiuterà professionisti e imprese a navigare meglio le regole di un mercato in continua evoluzione.

La sezione sarà coordinata dall'avvocato Cristian Sturdà. Soddisfazione del presidente Salvatore Donadei: "Garantiremo percorsi formativi finora assenti sul territorio" LECCE - Il consiglio direttivo di Camera civile salentina, nei giorni scorsi, ha deliberato e attuato la costituzione del dipartimento "Diritto del consumo ed economia del mercato". Il ruolo di coordinatore è stato affidato all'avvocato Cristian Sturdà. Nel team figurano anche gli avvocati Giorgio Frigoli, Daniele Imbò e Riccardo Monteduro.

