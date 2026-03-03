Ora legale 2026 in arrivo presto dormiremo un’ora in meno | ecco quando bisognerà spostare le lancette degli orologi

L’ora legale del 2026 è vicina e prevede che le lancette degli orologi vengano spostate in avanti di un’ora. La data stabilita per questa modifica è prevista per la primavera, momento in cui si torna a utilizzare l’ora legale dopo il periodo di ora solare. Questo cambiamento comporta che nelle giornate successive si dormirà un’ora in meno rispetto alla routine abituale.

Con l’arrivo della primavera torna anche uno degli appuntamenti fissi del calendario italiano: il passaggio all’ora legale. Ogni anno, tra marzo e ottobre, milioni di persone si chiedono quando dovranno spostare le lancette e quali conseguenze avrà questo cambiamento sulle giornate. Non è solo una questione di orologio: il nuovo orario incide sul riposo notturno, sugli impegni lavorativi, sugli spostamenti quotidiani, sulle routine dei bambini e perfino sui consumi energetici delle famiglie. Il cambio di ora è previsto per l’ultimo weekend di marzo, precisamente nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle ore 2 del mattino le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora: le 2 diventeranno le 3 e così via per tutti gli orologi della casa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

