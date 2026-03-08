Camaldoli set internazionale La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Foreste

Il monastero di Camaldoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono stati scelti come location per le riprese della serie Netflix dedicata ai Templari. La produzione internazionale ha utilizzato queste aree per le scene che richiedevano ambientazioni storiche e paesaggi naturali. Le riprese si sono svolte nei giorni scorsi, coinvolgendo diverse squadre di produzione e tecnici specializzati.

di Angela Baldi La zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Sono partite le riprese relative alla serie Netflix Assassin’s Creed attualmente in corso appunto a Camaldoli. Si tratta della prossima serie Netflix live-action tratta dall’omonimo videogioco di successo. A confermare a The Florentine che ha rilanciato la notizia, l’ente parco che in qualità di autorità, ha rilasciato uno dei permessi necessari per lo svolgimento delle riprese in questione. La produzione internazionale è attualmente in corso. La serie Assassin’s Creed, è sviluppata da Ubisoft, nota per le sue ambientazioni storiche e Firenze, e con un ruolo chiave nell’omonima serie di videogiochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camaldoli set internazionale. La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Foreste Motorvalley su Netflix, la serie con Luca Argentero girata in Emilia-Romagna: il trailer e luoghi del setBologna, 15 gennaio 2026 – L'Emilia-Romagna torna protagonista su una piattaforma internazionale unendo due grandi vocazioni: il cinema e i motori. Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo...