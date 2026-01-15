Motorvalley su Netflix la serie con Luca Argentero girata in Emilia-Romagna | il trailer e luoghi del set

Motorvalley, la serie disponibile su Netflix, porta sullo schermo le suggestive atmosfere dell’Emilia-Romagna, regione nota per la sua tradizione motoristica e culturale. Con la partecipazione di Luca Argentero, il progetto evidenzia i luoghi simbolo del territorio, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sulla regione. Ecco il trailer e i principali set cinematografici che arricchiscono questa produzione, contribuendo a valorizzare le eccellenze locali a livello internazionale.

Bologna, 15 gennaio 2026 – L'Emilia-Romagna torna protagonista su una piattaforma internazionale unendo due grandi vocazioni: il cinema e i motori. Dal 10 febbraio arriva su Netflix la serie Motorvalley, una nuova produzione in sei episodi che vede come volti principali Luca Argentero e Giulia Michelini. Il progetto, fortemente radicato nel nostro territorio, è stato prodotto da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la Emilia-Romagna Film Commission. Un set a cielo aperto: i luoghi delle riprese nella nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

