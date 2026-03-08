Camaldoli set internazionale la serie Netflix girata nel Parco delle Foreste

Il monastero di Camaldoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono stati scelti come location per le riprese della serie Netflix ambientata in un contesto internazionale. La produzione ha coinvolto l’intera area, trasformandola in un set cinematografico. La notizia è stata resa nota oggi, con la conferma che le riprese si sono svolte nella zona di Arezzo.

Arezzo, 8 marzo 2026- Tutta la zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Sono partite le riprese relative alla serie Netflix Assassin’s Creed attualmente in corso appunto a Camaldoli. Si tratta della prossima serie Netflix live-action tratta dall’omonimo videogioco di successo. A confermare a The Florentine che ha rilanciato la notizia, l’ente parco che in qualità di autorità, ha rilasciato uno dei permessi necessari per lo svolgimento delle riprese in questione. La produzione internazionale è attualmente in corso. La serie Assassin’s Creed, è sviluppata da Ubisoft, nota per le sue ambientazioni storiche e Firenze, e con un ruolo chiave nell’omonima serie di videogiochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camaldoli set internazionale, la serie Netflix girata nel Parco delle Foreste Camaldoli set internazionale. La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Forestedi Angela Baldi La zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Motorvalley su Netflix, la serie con Luca Argentero girata in Emilia-Romagna: il trailer e luoghi del setBologna, 15 gennaio 2026 – L'Emilia-Romagna torna protagonista su una piattaforma internazionale unendo due grandi vocazioni: il cinema e i motori. Una selezione di notizie su Camaldoli set internazionale la serie.... Discussioni sull' argomento Camaldoli set internazionale. La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Foreste; Camaldoli set internazionale La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Foreste. Camaldoli set internazionale. La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle ForesteProduzione nei boschi del Casentino: comparse e maestranze locali al lavoro. C’è l’attore Toby Wallace ... msn.com Camaldoli: Foa (storica), antisemitismo, sionismo, apartheid sono parole in guerra. Ma salvaguardare la libertà di criticareParole in guerra. Antisemitismo, Sionismo, Antisionismo, Apartheid: è il titolo della relazione svolta al convegno di Camaldoli dalla storica Anna Foa con l’intento di mettere ordine tra diverse ... agensir.it Un pomeriggio perfetto a Genova non richiede né auto né organizzazioni complicate. Trekking urbano con tramonto e aperitivo! Da Camaldoli, a Forte Richelieu, fino al Santuario della Madonna del Monte con un delizioso aperitivo. x.com Nessun filtro. Solo un branco di daini che ha deciso che la strada è loro. Sulla strada per venire da noi può succedere questo. Foreste Casentinesi.Casa nostra. Borgo I Tre Baroni Locanda dei Baroni Camping Camaldoli - facebook.com facebook