Capodanno sul Porto Canale con i Moka Club Firmata l' ordinanza anti-botti niente vetro in piazza

Cesenatico si appresta a celebrare il Capodanno sul Porto Canale, con il tradizionale evento in Piazza Ciceruacchio, previsto per mercoledì 31 dicembre dalle 22. L'organizzazione, in linea con le recenti disposizioni, ha firmato l'ordinanza anti-botti e vietato l'uso di vetro in piazza, garantendo un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti.

Cesenatico si prepara al Capodanno sul Porto Canale in programma mercoledì 31 dicembre in Piazza Ciceruacchio a partire dalle 22.30 con il palcoscenico allestito per musica live, spettacolo e un'atmosfera unica. Protagonisti della serata saranno i Moka Club, che porteranno a Cesenatico l'ultima.

I Capodanni di Romagna. A Ravenna Christmas Soul. A Rimini Bennato e Michielin. Forlì brinda in piazza. Cesenatico celebra sul porto canale - I Capodanni di Romagna si annunciano ricchi di appuntamenti, soprattutto in musica. ravennanotizie.it

Viaggio Cosmico nel Capodanno di Cervia (e Cesenatico) - Al Porto Canale di Cervia, nei pressi della Torre San Michele, la festa di San Silvestro sarà un vero e proprio Viaggio Cosmico: uno show straordinario che unirà danza aerea, poesia, trampolieri sullo ... ilrestodelcarlino.it

Capodanno a Sanremo, attese migliaia di persone al porto: scattano divieti di sosta, transito e consumo di bevande in strada Dalle 22 lo spettacolo di droni e a mezzanotte i fuochi: ordinanze del Comune per sicurezza, viabilità e ordine pubblico nella z - facebook.com facebook

