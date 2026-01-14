Studentesse spiate e filmate nei bagni dell’università l’allarme alla Ca’ Foscari | Chiudetevi dentro e chiamateci

Allarme alla Ca’ Foscari di Mestre: due studentesse sono state sorprese e filmate all’interno dei bagni dell’università. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità accademica, invitando alla massima prudenza e a contattare le autorità in caso di ulteriori situazioni sospette. La sicurezza degli studenti è una priorità, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Due studentesse dell’università Ca’ Foscari sono state spiate e filmate mentre si trovavano nei bagni dell’ateneo nella sede di Mestre, in via Torino. Al momento, è caccia ai responsabili. Il primo episodio era stato segnalato anonimamente in una pagina social interna degli studenti. «Voglio segnalare una cosa che mi è successa nei bagni vicino all’aula 2 dell’edificio Zeta. Ero seduta in bagno e ho visto un telefono da sotto la porta che mi stava riprendendo. Parlandone con chi di dovere, mi hanno detto che era successa la stessa cosa ad un’altra ragazza la settimana scorsa. Ragazze, dovete stare attente e fare denuncia», si legge nel post. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fiano contestato alla Ca' Foscari": Fuori i sionisti dall'università"

Leggi anche: "Fuori i sionisti dall'università". I Pro Pal impediscono a Fiano di parlare alla Ca' Foscari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Studentesse spiate e filmate nei bagni del campus universitario in via Torino. Ca' Foscari: «Denunciate»; Negozi apri e chiudi, Costalonga: «Dietro c'è un giro di società veneziane»; Venezia, conta residenti si riaccende: persi in un anno 780 abitanti; Cagnolina trova avanzi di droga ai giardini, pupille dilatate e ipotermia: la chihuahua Atena va in overdose. Salvata in clinica.

Studentesse spiate e filmate nei bagni del campus universitario in via Torino. Ca' Foscari: «Denunciate» - Le porte sono di quelle alte, come si usava nei bagni delle scuole elementari, anche se qui siamo all’università. ilgazzettino.it